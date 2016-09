Lang ferjekø på Lauvvik

På grunn av stor trafikk er det 15 minutter forsinkelse i sambandet mellom Lauvvik og Oanes, melder Norled på sine nettsider fredag ettermiddag.

Meldingen ble lagt ut litt før klokken 16.30.

Det er ikke den vanlige ferja "Finnøy" som går, det er "Stord".

Bilister på stedet melder om minst 1 kilometer lang kø ved 17.30-tiden, og bilister i køen må belage seg på å stå over minst én og mest sannsynlig to ferjer før de kommer med. Det vil si at ventetiden er på én time.

Ferjesambandet mellom Stavanger og Tau har redusert kapasitet fra Stavanger klokken 17.20.

Det skal også være lange køer på ferjesambandet mellom Mortavika og Arsvågen fredag ettermiddag. Her er det bare to ferjer i perioden 5. september - 22. september på grunn av planlagt verkstedopphold. Det melder Fjord1 på sine nettsider.

Ferjene har i den perioden avgang hver hele og halve time.

