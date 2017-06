Lange køer i Arsvågen mandag ettermiddag

Like før klokken 16.00 meldte Vegtrafikksentralen vest at det likevel går tre ferjer over Boknafjorden.

«E39 Ferjestrekningen Arsvågen-Mortavika i Rogaland. Ca 1 times ventetid fra Arsvågen. Sambandet går nå med 3 ferger».

– Dette stemmer ikke helt, sier regionleder Tor Kristoffersen hos Fjord 1 til Aftenbladet klokken 16.10.

– De jobber med å fikse MF «Mastrafjord», og ting ser mye lysere ut nå enn for få timer siden. Men ferja er fremdeles ikke helt friskmeldt og er ikke satt inn i rute ennå.

Måtte snu

Like etter klokken 16.30 får Aftenbladet tips om at biler må rygge av ferja igjen.

– De trodde at MF «Mastrafjord» var reparert og prøvde seg på en tur. Men den samme feilen oppsto, ferja måtte snu og bilene måtte av igjen, sier Kristoffersen.

Han opplyser videre at en servicemann akkurat har landet på Sola.

– Vi håper at han kan trylle, slik at vi kan ha ferja tilbake i normal drift igjen ganske snart.

Tekniske problemer

Tidligere mandag meldte ferjeselskapet Fjord 1 dette:

«Arsvågen - Mortavika: Sambandet vil grunnet tekniske problemer bli trafikkert med to ferger ut hele 2. pinsedag. Vi ber alle reisende planlegge og ta hensyn til dette. Avganger blir på hel og halv time.»

Statens vegvesen

Du kan følge køen på Arsvågen via webkamera her:

Kamera 1

Kamera 2

Avganger hver halvtime

De to ferjene som nå trafikkerer Boknafjord-sambandet har avganger hver hele og halve time, mot normalt hvert 20. minutt.

– Hva er årsaken til at en ferje er tatt ut av drift 2. pinsedag?

Fredrik Refvem

Problemer med MF «Mastrafjord»

– Vi har problemer med manøversystemet på ferjen MF «Mastrafjord», forklarer Kristoffersen.

– Dette er nesten den verste dagen i året for tekniske problemer med en av ferjene, sier Kristoffersen.

– Det var liten trafikk over fjorden søndag, så det tyder på at trøkket vil komme 2. pinsedag, sier han.

Ferjeselskapet venter mye trafikk utover dagen.

Lars Idar Waage

– Reis hjem tidligere

Han oppfordrer folk som har behov for å komme seg hjem raskt om å reise tidligere enn planlagt hvis de har tenkt å vente til sein ettermiddag eller kveld. For i ettermiddag kan det bli lange køer på begge sider av fjorden. Det ville det også blitt med tre ferjer i trafikk, men når det bare går to ferjer. vil køene vokse ytterligere og ventetiden øke.