Langhelg gir køer i Mortavika

Lovende værvarsler, kombinert med at 1. mai treffer på mandag, gjør nok sitt til at ekstra mange legger turen over fjorden fredag.

Ved 18-tiden meldte flere bilister at køen strakk seg opp mot fire kilometer ut fra kaiområdet.

Ved 19.30-tiden er det fremdeles stor trafikk og køer i Mortavika.

Alle de tre ferjene går som normalt mellom Mortavika og Arsvågen. Det betyr at det er tre avganger i timen fra begge sider av fjorden frem til i 20-tiden. Du kan sjekke rutetidene på Fjord1 sine nettsider.

Klokken 20 er det ikke lengre kø i Mortavika.

Skal du over fjorden nordfra, går du klar køene. I Arsvågen er det ingen køer ved 19.30–tiden.

