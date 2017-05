Last på 14 tonn var nesten ikke sikret

Statens vegvesen holdt mandag kontroll ved Krossmoen Kontrollstasjon langs E39.

«En travel kveld på Krossmoen» skriver Statens vegvesen i sin rapport fra mandagens kontroll. Ti av de tolv kontrollerte kjøretøyene hadde alvorlige feil eller mangler med lasten:

Fire kjøretøy fikk bruksforbud grunnet mangelfull sikring av last. Ett av tilfellene var så grovt at det ble anmeldt på stedet.

Krever ny sjåfør

«Her var det lastet 14 tonn med stål, og sikringen var så å si fraværende, en kombinasjon av ikke egnet utstyr og dårlig valg av sikringsmetoder gjør at denne transporten ikke kommer frem med det første. Ny sjåfør må nok og på plass før videre kjøring», heter det i rapporten fra kontrollstasjonen.

I tillegg fikk fire kjøretøy bruksforbud da de enten var for lange eller for brede i forhold til det som er tillatt. En av sjåførene klarte ikke å korte inn kjøretøyet til lovlig lengde, og var nødt til å sette fra seg hengeren sin.

Foto: Statens Vegvesen

Måtte laste om

Det ble under kontrollen skrevet ut to overlastgebyrer til kjøretøy som her var nødt til å laste av gods før videre kjøring.

Fire sjåfører valgte ikke å stoppe for kontrollen. Disse vil bli rutinemessig rapportert videre.