Lørdag blir det buss for tog mellom Egersund og Moi

Bane NOR bygger ut nytt strømforsyningsnett på Sørlandsbanen. På grunn av arbeidet går det ikke tog på strekningen Egersund - Moi i 2017, mandag til torsdag mellom klokken 12.20 og 17.45 skriver banenor.no.

Fra lørdag 29. april klokken 15.00 til søndag morgen klokken 01.00 skal det jobbes på strekningene Moi – Heskestad, Helleland – Ualand og i Drangsdalen, som betyr at denne helgen går det ikke tog på strekningen Egersund - Moi.

Større driftssikkerhet

Jernbaneverket bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristansand - Egersund.

Dette er for å gi større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godstog. I dag er det begrensinger på trekkvekt på Sørlandsbanen vest for Kristiansand skriver banenor.no.

Strømforsyningen er ventet å stå ferdig i 2018. Prosjektet har en prislapp på 637 millioner.

