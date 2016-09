Klokken 19.35 ble han stanset av politiets UP-patrulje. De hadde målt ham kjøre i 131 kilometer i timen i 80-sonen i Buevegen på Jæren.

- Motorsyklisten stanset ikke for kontroll, men ble innhentet av UP og pågrepet. Det viste seg at han i tillegg ikke hadde gyldig førerkort. Han må påregne å være uten førerkort i minst et år, opplyser politibetjent Bjørnar Stapnes overfor Aftenbladet.

I samme kontroll ble også to bilførere fratatt førerkortet på grunn av for høy hastighet.