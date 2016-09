Mann (46) omkom etter å ha kommet i klem under lastebil

Meldingen om ulykken kom klokken 14.50.

- Politiet er framme på stedet. Foreløpig kjenner vi ikke hendelsesforløpet. Det er en veldig alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet like før klokken 15.30.

Politiet opplyser at en mann er kommet i klem under en lastebil.

Meldingen gikk ut på at en person er påkjørt av en bil, ifølge Sør-Vest politidistrikt.

Erklært død på stedet

Lensmann Egil Netland i Sirdal bekrefter til Fædrelandsvennen like etter klokken 16 at det dreier seg om en dødsulykke.

- Det kan se ut til at han kan ha mistet livet momentant, sier Netland.

Politiet opplyser at mannen, som er 46 år, ble bekreftet død på stedet av helsepersonell.

De pårørende er informert.

Ulykken skjedde i forbindelse med sauesanking på en privat vei nær en sauegård på Liland.

Lastebilsjåføren, en mann på 59 år, er ivaretatt av arbeidsgiver. Førerkortet er ikke beslaglagt, opplyser politiet.

Nortura: Vet ikke hvordan det kunne skje

Nortura SA, selskapet som ble dannet da samvirkeforetakene Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge slo seg sammen, sendte mandag kveld ut en pressemelding om saken. Her skriver de at ulykken skjedde i forbindelse med såkalt beitetransport, der sau og lam fra flere produsenter ble samlet fra beite for å fraktes tilbake til gårdene sine. Mannen som døde kom i klem og omkom da bilen skulle reise fra sankestedet.

- Dette er en forferdelig tragisk hendelse, og vi føler dypt med den omkomne og de pårørende. Vi vet foreløpig ikke hvordan ulykken kunne skje, men må overlate til politiet å gjøre sitt arbeid. Vi vil nå ivareta vår sjåfør, som selvsagt er dypt preget av ulykken, så godt som mulig, sier kommunikasjonssjef i Nortura, Ellen Flø Skagen, i pressemeldingen.

Sauene ble fraktet til gårdene som planlagt etter hendelsen, så snart politiet ga sin tillatelse til det. Det var omtrent 250 sauer og lam på bilen da ulykken skjedde.