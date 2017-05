Like før klokken 19.30 mandag meldte politiet om en trafikkulykke ved innkjøringen til verftet Rosenberg på Buøy.

To biler hadde frontkollidert, og klokken 20.10 melder politiet at ulykken skyldtes at en bilfører hadde sett på mobiltelefonen og kommet over i motgående kjørefelt.

Én person ble sendt til legevakt for sjekk etter kollisjonen.

Den 19 år gamle sjåføren som brukte mobilen har fått førerkortet beslaglagt.