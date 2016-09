Morgentrafikken i rute

Jernbaneverket melder at på grunn av arbeider på jernbanestrekningen Egersund- Moi, er denne stengt for togtrafikk mellom klokken 12 og 17.

Dette fører til at det kjøres buss for tog mellom Stavanger og Moi for avgangene for regiontoget klokken 12.49 og klokken 15.33 til Oslo S.

Reisende må være oppmerksomme på at bussene har avgang noe tidligere enn de oppsatte togtidene.

Det er også buss for tog mellom Moi og Stavanger for avgangene fra Oslo S klokken 07.25 til Stavanger og klokken 09.25.

Avinor melder at SAS-avgangen, SK4014, til Oslo fra Stavanger lufthavn, Sola klokken 09.35 er innstilt. Flytrafikken går ellers som normalt fredag morgen.

Ferjetrafikken over Boknafjorden går som normalt torsdag morgen. Det er avganger hver hele og halve time både fra Mortavika og Arsvågen frem til i formiddag. Da settes tre ferjer inn i sambandet. Fra klokke 10.00 er det avganger hvert tjuende minutt fra Mortavika og fra Arsvågen hvert tjuende minutt fra klokken 10.30.

Fjord 1 sine hurtigbåter går på oppsatte rutetider.

Det er ikke meldt om avvik i Norled sine båt- og ferjeruter.

