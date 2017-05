NSB og Kolumbus inngår buss for tog-samarbeid

Fra søndag 18. juni til lørdag 12. august skal Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, gjennomføre oppgraderingsarbeider mellom Stavanger og Egersund/Moi.

– Dette betyr at jernbanen blir stengt for togtrafikk, og vi er glad for at vi har fått med oss det lokale kollektivtrafikkselskapet Kolumbus for å sikre en mest mulig effektiv løsning. Vi har allerede et godt samarbeid med Kolumbus, og dette er en styrking av et slikt samarbeid, sier Dag Brekkan, markeds- og kommunikasjonssjef i NSB, i en pressemelding.

NSB-billett på rutebussen

Samarbeidet mellom de to selskapene innebærer at togreisende kan benytte seg av rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes om de har en gyldig NSB-billett.

Denne ordningen blir et supplement til NSBs egne buss for tog-ruter og varer så lenge Jærbanen er stengt.

– NSBs kunder er i stor grad våre kunder, og vi må sørge for at de kollektivreisende opplever at det flyter godt også gjennom sommeren, sier Odd H. Aksland, direktør i Kolumbus.

Bussbytte i Sandnes

– NSB kjører busser som håndterer av- og påstigning på jernbanestasjonene mellom Egersund og Sandnes, og kjører deretter direkte til Stavanger. Reisende sør for Sandnes som skal av/på mellom Sandnes og Stavanger må bytte buss i Sandnes sentrum, sier Brekkan.

For å sikre at alle reisende kommer med i rushtiden vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger.

– Vi kommer med mer detaljert informasjon om dette i god tid før oppstart, sier Brekkan.