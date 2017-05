Ny helg med buss for tog mellom Egersund og Moi

På grunn av arbeidet med nytt strømforsyningsanlegg vil det i 2017 ikke gå tog mellom Moi og Egersund mandag til torsdag, mellom klokka 12.20 og 17.45.

I tillegg vil det førstkommende helg bli jobbet på strekningene Moi – Heskestad, Helleland – Ualand og i Drangsdalen.

Arbeidene starter lørdag 6. mai kl. 15.00 og varer til kl. 23.00. Deretter opptas arbeidet søndag morgen kl. 07.00 og varer til ca. 11.15, opplyser Bane NOR.

I denne tiden vil det ikke gå tog mellom Moi og Egersund. Bane NOR oppfordrer reisende til å sjekke alternative reisemåter på mobilapplikasjonene til Bane NOR eller NSB, på stasjonene eller på www.nsb.no.

I arbeidet med det nye strømforsyningsanlegget vil kjøreledning, master, kabler og trafostasjoner bli byttet ut. I fjor ble det boret hull til mastefundamentene, nå graves det kanaler for nye kabler og legges jording til mastene. I Drangsdalen legges det kabler for et rasvarslingsanlegg.

Strømforsyningen er ventet å stå ferdig i 2018. Prosjektet har en prislapp på 637 millioner.

Forrige helg ble det også satt inn buss for tog på denne strekningen av samme årsak.