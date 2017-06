Person fastklemt i trafikkulykke

Klokka 18.11 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Madlamarkveien, ved Madlamark kirke i Stavanger. Det opplyser operasjonsleder i politiet.

To personbiler er involvert. En person skal sitte fastklemt i den ene bilen.

– Alle personer involvert er ved bevissthet, opplyser Irene Ragnhildstveit, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Ann Karin Holmen og sønnen Simen Tennås Holmen (14) ble vitner til ulykken.

– Vi hørte plutselig en bil som kom kjørende i en enormt høy fart. Like etterpå hørte vi et høyt smell før det kom masse røyk. Vi så at bilen hadde kjørt inn i en stor busk og så i et gjerde. Mannen i bilen måtte hjelpes løs før han ble fraktet bort med ambulanse, forteller Simen.

Mye folk

Mor Anne Karin Holmen er lettet over at ingen personer ble påkjørt i ulykken.

– Det var mange barn og voksne i området fordi det var et arrangement i Madlamark kirke som akkurat var avsluttet. Det er nesten utrolig at ingen flere ble skadet, sier Holmen.

Hun var en av dem som fikk varslet ambulansen.

– Det tok tre minutter fra vi varslet til de var på plass. Det er fantastisk å se hvor godt dette systemet fungerer når ulykken først er ute, sier hun.

Simen og en venninnen hjalp sjåføren ut av den påkjørte bilen.

– Hun kom seg ikke ut på førersiden og derfor måtte vi hjelpe henne ut på den andre siden. Det var ingen passasjerer i noen av bilene, forteller Simen.

Politiet dirigerer trafikken på stedet. Like etter klokken 19 var skadestedet ryddet.

