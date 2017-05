Rogfast er vedtatt av Stortinget

Det enorme veiprosjektet ble stemt igjennom i Stortinget tirsdag ettermiddag. Reaksjonene lar ikke vente på seg.

- Dagen i dag er ein merkedag for oss som jobbar på Rogfast-prosjektet. Vi er klare til å lyse ut den fyrste kontrakten så snart vi har fått avklart utfyllingstillatelsen og løysinga vår for å vareta ytre miljø utfordringane. Så snart dette er på plass lyser vi ut den fyrste kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, seier prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen ifølge en pressemelding.

Vegvesenet tror byggestart kan bli allerede i år. Aftenbladet kommer tilbake med mer.