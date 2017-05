Det enorme veiprosjektet ble stemt igjennom i Stortinget tirsdag ettermiddag.

- Dagen i dag er en merkedag for oss som jobber på Rogfast-prosjektet. Vi er klare til å lyse ut den første kontrakten så snart vi har fått avklart utfyllingstillatelsen og løsningen vår for å vareta ytre miljø-utfordringene. Så snart dette er på plass, lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, sier prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen ifølge en pressemelding.

Vegvesenet tror byggestart kan bli allerede i år.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.

Finansieringsplanen for prosjektet legger til grunn anleggsstart ved årsskiftet 2017-2018, eventuelt tidlig i 2018. Trafikkåpning er forventet i 2025 eller 2026. Prosjektet er anslått å koste rundt 16,8 milliarder kroner.