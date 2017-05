Slik påvirker Tour des Fjords helgetrafikken

Flere veier stenges under helgens sykkelritt. Vegvesenet er i gang med å sette opp skilt som informerer om stengning, og politiet vil sperre av veiene når deltakerne i vårens Tour des Fjords nærmer seg.

Nedenfor ligger en tabell med oversikt over hvilke veier som stenges.

Fredag 26. mai fra Odda til Karmøy:

Vei Fra Til Stengt Åpen RV13 Odda Odda 13:00 13:50 FV550 Eitrheim Odda 13:20 13:50 RV13 Odda E134/Skare 13:10 14:30 E134 Skare Markhus 13:30 15:30 E134 Kyrping Etne 14:00 16:00 E134 Etne Ølen 14:20 16:30 FV514 Ølen Sandeid 14:40 16:30 FV46 Sandeid Vats 14:50 16:45 FV738 Vats Vats 15:00 17:00 FV736 Vats Sagelva 15:00 17:00 FV513 Sagelva Skjoldastraumen 15:10 17:15 FV515 Skjoldastraumen Grinde/E134 15:20 17:30 E134/E39 Grinde E39 Aksdal 15:45 17:30 E134 Aksdal Opelkrysset Haugesund 15:50 17:50 E134 Opelkrysset Haugesund Karmsund bro 16:00 17:30 E134 Karmsund bro Haugesund lufthavn 16:10 18:30 FV47 Fosen Karmøy 16:10 18:30 FV47 Avaldsnes Kopervik 16:15 18:30 FV511 Bygnes Kopervik 16:15 18:30 FV511 Finasvingen Festplassen 08:00 22:00 FV511 Stangeland FV47 16:15 18:30 Asaldalvegen 16:15 18:30 Sundvegen 16:15 18:30 Kvalavågvegen 16:15 18:30

Lørdag 27. mai fra Stavanger til Sandnes:

Stavanger sentrum 13:15 Dusavikveien 13:23 Tastamyrveien 13:26 Finnestadveien 13:27 Tangen 13:28 Grødemveien 13:28 Torvmyrveien 13:30 Randaberg, Tungenesveien, Sandeveien, Bøveien 13:32 Goaveien, Kyrkjeveien, Kvernevikveien 13:46 FV509, Jåsund, Tananger ring 13:53 Risavika havnering, FV509 14:02 Kolnesvegen, Nordsjøvegen 14:09 Ølbergveien, Vigdelvegen, Tjeltavegen 14:14 Årsvollvegen, Killinglandvegen, Julebygda, Heigreveien, Leiteveien, Jærveien 14:29 Ganddal 14:39 Fjermestad 14:53 Ålgård 15:03 Gjesdalvegen 15:13 Hunnedalsvegen 15:29 Søredalen 15:39 Høleveien 15:44 Trodalveien, RV13 15:50 Bersagel 15:59 Hommersåk, Riskaveien 16:13 Sandnes 16:30

Søndag 28. mai fra Hinna Park til Stavanger:

Stengt Åpner Hinna Park 11:15 Sandnes, Strandgata, Høylandsgata, Austråttbakken 11:25 Bogafjell E39 11:34 Figgjo, Åslandsbakken, Frøyland 11:42 Klepp Stasjon, Kleppe 11:55 Bryne, Brøytvegen, Hognestadvegen, Grødemsvegen 12:04 FV505 Garborgvegen, Undheimsvegen 12:17 Buevegen 12:33 Varhaug, Opstadvegen 12:46 Nærbø 12:53 Nordsjøvegen 13:02 Orre 13:14 Solavegen 13:29 Ølberg Havneveg, Ølbergvegen, Nordsjøvegen, Kleppvegen 13:44 Sola, Sandesletta, Nesbuvegen, Grannessletta, Madlavegen 13:54 Kristine Bonnevies veg, Sørmarksbakken, Ullandhaugveien, Auglendsveien, FV44, Hillevågsveien, Østre Ring, Hjelmelandsgata, Avaldsnesgata, Langgata, Verksgata, Haakon VIIs gate, Arne Rettedals gate, Løkkeveien, Holbergs gate 14:04 16.30

Busser innstilles

Også reisende med buss vil merke konsekvensene av helgens sykkelritt. Opptil flere av rutene innstilles, og det kan forekomme både forsinkelser og omkjøringer i busstrafikken i Nord- og Sør-Rogaland.

Her kan du lese mer om de største ruteendringene for buss.

Flere områder som ikke er nevnt i tabellen kan også rammes av forsinkelser og mindre omlegginger heter det videre på Kolumbus sin hjemmeside.

Viktig å informere

«Det er viktig for oss å holde alle informert om trafikksituasjonen under Tour des Fjords, for å sikre at publikums- og trafikanters opplevelse blir så knirkefritt som mulig», skriver arrangørene i sin trafikkinformasjon.