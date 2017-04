Slik så eksospotten ut da lastebilen ble stanset i kontroll

Lastebilsjåføren skal være glad for at han torsdag ble stanset i kontroll på Sokn stasjon på E39. Hadde han kjørt videre, kunne det fort gått galt.

Eksospotten var rødglødende og det veltet røyk ut under bilen. Bilen fikk kjøreforbud. Den måtte taues til verksted, da det var stor fare for brann.

- Dette kunne endt katastrofalt hvis bilen ikke hadde blitt stoppet, skriver kontrollør Ari Lalo i Statens vegvesen i en pressemelding.

Torsdagens kontroll ved Sokn kontrollstasjon ble avholdt mellom klokken 07.00 og klokken 14.00. Kontrollørene hadde fokus på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, lastsikring, vektkontroll og bremser.

52 kjøretøy ble kontrollert for vekt, og to førere fikk gebyr for overlast på henholdsvis 3850 og 6950 kroner. Begge fikk pålegg om avlasting før videre kjøring.

En sjåfør ble anmeldt for manglende yrkessjåførkompetansebevis.