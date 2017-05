Sørlandsbanen er åpen for trafikk

SONGDALEN: – Det er nå kun en plass der vi ikke har avsluttet innsatsen. Der melder mannskapene at rundt en halvtime med etterslokking gjenstår før de gir seg, sa brannsjef Jan Røilid i Kristiansandregionen brann og redning (KBR) ved 18-tiden.

SISTE: Sørlandsbanen er igjen åpen for trafikk.

NSB melder at togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil de er i normal drift.

Ved 18-tiden mandag kveld hadde endelig brannvesenet klart å slå ned alle de sju brannene som utover ettermiddagen har brent langs Sørlandsbanen i Songdalen og videre inn i Marnardal. Mannskaper fra til sammen fem KBR-stasjoner har sammen med Brannvesenet Sør Marnardal jobbet i fire-fem timer med å få kontroll over flammene langs toglinja.

– Mannskapene har gjort en utrolig god innsats. På de største teigene er noen hundre kvadratmeter berørt, mens rundt 40–50 kvadratmeter er berørt på de minste teigene, sier han.

Rydder banen

Han regnet da med at jernbanen ville være ryddet igjen innen kort tid.

– Det må ryddes en del materiell fra skinnegangen først, men mange av mannskapene våre er allerede sendt hjem, og andre driver med nedpakking, sier Røilid.

Brannvesenet kjørte ved 16.30-tida over Sørlandsbanen med drone for å få oversikt over hvilke områder som er berørt av brann. I tillegg gikk mannskaper langs banen til fots, og en robel – et arbeidstog – ble sendt ut for å overvåke strekningen fra banen. Også politiet har bistått på stedet.

– Vi oppdaget ikke flere branner med dronen, og både våre mannskaper og jernbanepersonell har vært gjennom området nå. Da kan vi endelig senke skuldrene, sier Røilid.

Mannskaper fra seks stasjoner

Ved 14.30-tiden mandag ble Sørlandsbanen stengt mellom Kristiansand og Audnedal etter melding om brann flere steder langs banen. I tillegg til mannskaper fra brannvesenet i Marnardal, Søgne, Kristiansand og Finsland ble kalt ut, og fikk etter hvert bistand fra Hægeland og Vennesla.

Bane Nor rekvirerte også ei slokkevogn, som ved 16.30-tiden passerte Gjervoldstad i Songdalen.

– Begynner å få kontroll

Brannene har oppsto langs en strekning på over flere kilometer langs Sørlandsbanen i Songdalen og nordvestover inn i Marnardal. Flere steder har krevende terreng gjort arbeidet vanskelig for mannskapene.

– Noen av brannene har vært rimelig enkle, men andre har oppstått i skrått og bratt terreng, og da er vanntilførselen en utfordring, i tillegg til at det er krevende å få fram mannskaper og utstyr, sier Røilid.

En periode vurderte brannsjefen å sette inn brannhelikopter. Den planen er foreløpig lagt på vent.

– Jeg tygde på det en periode, men så fikk vi positive tilbakemeldinger fra mannskapene, og kunne senke skuldrene litt. Etter et kvarter fikk vi enda mer positive tilbakemeldinger, og har lagt brannhelikopteret på vent, sier Røilid.

Torbjørn Witzøe

Togene var innstilt

Alle tog var en periode innstilt på ubestemt tid. To avganger mellom Kristiansand og Stavanger ble rammet, og NSB organiserte alternativ transport.