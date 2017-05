Stengte Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen

– Begge tunnelene i Rennfast er stengt. Vogntog står på Sokn, midt mellom dem, sier Kristian Fauskan, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest til Aftenbladet.

Det var forbipasserende som varslet Vegtrafikksentralen (VTS) ved 11.40-tiden mandag formiddag.

For å unngå at folk blir stående i kø i de to tunnelene, har de inntil videre stengt dem for trafikk.

Klokken 12.05 melder VTS at tunnelene er åpne for normal trafikk igjen.

Brannvesenet rykket ut for å kontrollere kjøretøyet.

– Vi er framme på stedet med mannskaper fra Rennesøy og Kvernevik. Det har vært noe røykutvikling, men det er ikke store greiene. Trafikken er i ferd med å komme i gang igjen, sier Bjørn Tollefsen, vaktsjef ved Rogaland brann og redning.

