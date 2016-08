En bilist og en syklist kolliderte med hverandre i krysset Holbergs gate/Eiganesveien like før klokken 11 fredag formiddag.

Politiet melder at syklisten fremstår som uskadd, men at vedkommende er brakt til legevakten for en sjekk.

- Syklisten har ikke overholdt vikeplikten, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

MER FRA TRAFIKKEN:

Vogntog kjørte i midtrabatt - E 39 ble stengt

Ung kvinne påkjørt ved UiS

To menn mistenkt for ruskjøring

Fikk ikke kjøre videre etter overlast og feil på bremser

Her har politiet hanket inn 171.000 kroner på fire timer