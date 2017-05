Tau-ferja MF «Ryfylke» hadde problemer

SISTE: Normal drift i sambandet fra avgangen fra Stavanger til Tau klokken 16.40, melder Norled.

13.20-avgangen i rute 2 måtte innstilles grunnet tekniske problemer tirsdag ettermiddag.

Ved 13.50-tiden melder rederiet at det vil gå hurtigbåt fra linje 1 klokken 14.45, 15.20 fra Tau og 16 fra Stavanger. MF «Gloppen» settes inn som reserveferje i rute 2 fra avgang fra Tau klokken 16.40. Det kan bety at forsinkelser må påregnes utover ettermiddagen og kvelden.

– Den vil hjelpe til så godt den kan, men den har ikke samme fart og kapasitet som gassferjene, sier Gangenes og fortsetter:

– Vi må bare beklage overfor dem som skal hjem i ettermiddag, men vi er nødt til å ta sikkerheten på alvor, sier Gangenes.

Sjåføren snek forbi flere kilometer med ferjekø, men ble tatt på fersken da han skulle inn i køen igjen i Arsvågen.

Feil på kontrollsystem

Det er gassferja MF «Ryfylke» som har problemer igjen. Også forrige uke måtte ferja tas ut av trafikk etter problemer med kontrollsystemet på den ene motoren.

– Vi har hatt problemer med kontrollsystemet på den ene motoren en lengre periode, men den er oppe og går igjen nå. Nå er det den andre motoren vi har en signalfeil på, sier Gaute Gangenes, regionsjef for ferjer i Norled.

Han påpeker at det ikke er noen dramatikk knyttet til feilen, men for ikke å utfordre sikkerheten går de til kai for å få sjekket feilen.

– Det trenger ikke være det blir langvarig opphold for «Ryfylke». Vi har spesialister som nå sjekker kontrollsystemet og så fort de gir klarsignal til at den kan settes i trafikk igjen, gjør vi det, sier Gangenes.

Ved 16.30-tiden melder Norled at det vil være normal drift i sambandet fra 16.40 tirsdag ettermiddag.

Reserveferje

MF «Gloppen», som skal settes inn i rute 2 i ettermiddag, har de siste ukene gått som reserveferje i rute 3. Dette mens MF «Stord» har vært på verkstedsopphold.

Gangenes opplyser at «Stord» er ventet tilbake i trafikk i rute 3 fra 9. juni.

