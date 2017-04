Klokken 18.50 kom politiet over et trafikkuhell i rundkjøring på Forusbeen. To biler er involvert. Det skal være store materielle skader på bilene. Begge ble tauet av bergingsbil. De tre personene i bilene skal ikke være skadet.

Førerkortet til fører av den ene bilen, kvinne i 40 års alderen, er beslaglagt.