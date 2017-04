Trafikkuhell i Auglendstunnelen

En personbil og en motorsykkel skal ha vært involvert i trafikkulykken.

Det sørgående tunnelløpet ble stengt for trafikk etter ulykken, men klokken 17.03 melder Sør-Vest politidistrikt at begge felt i sørgående retning er åpnet for normal trafikk.

Klokken 16.47 melder politiet at MC-føreren er tatt med til Stavanger universitetssjukehus med ambulanse.

Meldingen om ulykken kom like før klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

– Førerkortet til MC-føreren, en mann i 20-årsalderen er beslaglagt, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.