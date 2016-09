Klokken 06:50 skjedde det et trafikkuhell på E39 Hinna, nordgående løp. Politi rykket ut for manuell dirigering, men meldte klokken 07.07 at veien var ryddet og åpnet for normal trafikk igjen.

Operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt opplyser at det ikke er noen personskader i uhellet.

- Det er kun trafikale problemer etter at en bil kjørte i en annen bakfra. Det skjedde akkurat der det begynner med nedsatt hastighet, sier Andersen.