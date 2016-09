Trafikkulykke på Bryne

- Klokken 13.09 fikk politiet melding om at det sto en bil i veibanen på riksvei 44, ved kjøpesenteret M44 på Bryne. Meldingen gikk på at bilen hadde vært involvert i en ulykke, for den hadde et knust speil, og det var væske i veibanen, opplyser operasjonsleder Egil Karlsen ved Sør-Vest politidistrikt.

En patrulje rykket ut til stedet.

- Det viste seg bilen hadde hatt et lite sammenstøt med en semitrailer. Uhellet kan betegnes som lite, med bare materielle skader, og dette er ikke en politisak, sier Karlsen.

Han opplyser videre at trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet.