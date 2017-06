Trafikkulykke på E39 på Rennesøy: 25-åring alvorlig skadet

Ved 9.40-tiden tirsdag formiddag meldte politiet om trafikkuhell med bil og lastebil involvert. Ulykken skjedde på Rennesøy, like utenfor Mastrafjordtunnelen.

– Vi er på stedet med mannskaper fra Rennesøy. En brannbil fra Kvernevik stasjon er også på vei til stedet, opplyser vaktsjef Jan Bryne ved Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Tunnelen åpnet for trafikk

Ulykken førte til at Mastrafjordtunnelen ble stengt en periode. Dette ble gjort for å unngå at det danner seg kø i tunnelen, opplyser trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Vegtrafikksentralen vest.

Klokken 10.25 ble Mastrafjordtunnelen åpnet for fri ferdsel igjen.

Traff motgående lastebil

– Ting på stedet tyder på at personbilen har foretatt en ulovlig sving til venstre i det han var på vei nordover mot Rennesøy. Bilen har truffet lastebilen som var på vei sørover mot Stavanger, skriver operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt om hendelsesforløpet.

Føreren av lastebilen er uskadet. Føreren av personbilen, en mann på 25 år blir behandlet på SUS. Litt før klokken 12 meldte sykehuset at han er alvorlig skadet og at tilstanden hans er stabil.

