Trafikkulykke på E39 på Rennesøy

Ved 9.40-tiden tirsdag formiddag meldte politiet om trafikkuhell med bil og lastebil involvert. Ulykken skal ha skjedd like utenfor Mastrafjordtunnelen på Rennesøy.

– Vi er på stedet med mannskaper fra Rennesøy. En brannbil fra Kvernevik stasjon er også på vei til stedet, opplyser vaktsjef Jan Bryne ved Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Ulykken fører til at Mastrafjordtunnelen for øyeblikket er stengt. Dette er gjort for å unngå at det danner seg kø i tunnelen, opplyser trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Vegtrafikksentralen vest.

Vet du noe? Tips oss: tips@aftenbladet.no eller ring 05150

Aftenbladet kommer tilbake med mer.