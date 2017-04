Trafikkulykke på E39 ved Drangsdalen

Meldingen om ulykken kom inn til politiet klokken 12.05.

Det er trolig ikke personskade, men trafikale problemer på stedet.

– En bilist foretok et par forbikjøringer. Ved en av dem la en lastebil seg ut, slik at personbilen kom i klem mellom lastebilen og autovernet. Bilen ble så skadet at den ikke er i kjørbar stand, men føreren er uskadet, opplyser operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Trafikale problemer

Det var bilføreren selv som meldte fra til politiet om hva som har skjedd.

– Lastebilen kjørte videre sørover etter ulykken. Det kan være at føreren av den ikke har merket at han var borti personbilen. Vi har varslet Agder politidistrikt og bedt dem være på utkikk etter lastebilen, sier Jensen.

En patrulje fra Dalane rykker ut til ulykkesstedet.

– Det er trafikale problemer i området, men trafikken flyter forbi ulykkesstedet, sier Jensen.

Lastebilsjåføren mister lappen

Like etter klokken 13 melder politiet på Twitter at lastebilen stanset av politiet i Lyngdal.

De opplyser også at et vitne har forklart at lastebilen stoppet etter uhellet og besiktiget skadene på lastebilen, før den kjørte videre uten å melde i fra. Lastebilsjåføren, en 51 år gammel mann fra Romania, har fått førerkortet sitt beslaglagt som følge av vitneforklaringer.

