Det melder politiet på Twitter klokken 15.30.

Ulykken skjedde i nordgående felt like sør for Auglendstunnelen, ved avkjørselen til Hinna/Madla.

Klokken 15.50 melder politiet at det er snakk om en påkjørsel bakfra. Førerne i to av bilene, blir tatt med til legevakten for sjekk.

Alle bilene blir tauet bort av bergingsbil. Ett kjørefelt var stengt etter ulykken.

Klokken 16.25 er begge kjørefelt åpnet igjen.

