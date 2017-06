Smale veier og store busser er ikke alltid en enkel kombinasjon. Disse to hadde i hvert fall trøbbel da de skulle passere hverandre i Smeaheia i Sandnes torsdag ettermiddag.

– Her møttes to lange busser. Den ene måtte rygge litt fordi sjåføren var bekymret for skade. Det tok ti minutter, men skade på bussen ble unngått, sier Odd Aksland, administrerende direktør i Kolumbus.

