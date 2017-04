Nødetatene på vei til kollisjon mellom tre biler på Forusbeen ved Bærheim. Politiet meldte om ulykken 1521 fredag. Årsak til ulykken er påkjørsel bakfra, ifølge politiet. To biler sto i ro, mens bil nummer tre kjørte inn i nummer to som ble dyttet inn i nummer en, framgår det av en twittermelding. To personer er sendt til legevakt etter ulykken.