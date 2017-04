Tre biler kolliderte på Forusbeen

Nødetatene rykket ut til kollisjon mellom tre biler på Forusbeen ved Bærheim, politiet meldte om ulykken 15.21 fredag. Årsak til ulykken er påkjørsel bakfra, ifølge politiet.

Marcus Berven

To biler sto i ro, mens bil nummer tre kjørte inn i nummer to som ble dyttet inn i nummer en, framgår det av en twittermelding. To personer er sendt til legevakt etter ulykken.

Like før klokken 16.30 opplyser politiet trafikken går som normalt på stedet og at føreren av bil nr tre, som er en mann på 21 år, blir anmeldt for brudd på vegtrafikkloven § 3.