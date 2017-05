Tunnelvask kan bety omkjøring for deg

Tidlig tirsdag 2. mai startet Statens vegvesen med en ny runde tunnelvask. Første tunnel ut er Finnfast, som holder stengt fra 07.00 tirsdag 2. mai til 19.00 onsdag 3. mai. Frem til 11. mai vil ti tunneler bli vasket. Dette står i en pressemelding fra Vegvesenet.

Se oversikt over tunneler og tidspunkt nederst i saken.

Tryggere tunneler

Nyvaskede tunneler betyr mindre støv, bedre sikt og dermed tryggere tunneler, heter det i pressemeldingen.

– Tunnelene blir stengt under vaskingen fordi det er tryggere for bilistene. Vi stenger om kvelder og netter for å ikke hindre trafikken for mye, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.

– Vi vasker vekk støv fra skilt, lys, tak og vegger i tunnelene, forklarer han i pressemeldingen.

De fleste tunnelene holder helt stengt noen timer om kvelden og natten, og det vil være skiltet omkjøring i perioden det er strengt.