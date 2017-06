Ukjent hvorfor ferje grunnstøtte

Det var klokken 08.10 onsdag formiddag ferja grunnstøtte da den skulle snu utenfor ferjestøa ved Skipavik på Ombo. Kun mannskapet var om bord da grunnstøtingen skjedde og ingen personer ble skadet.

– Foreløpig vet vi ikke hva som forårsaket grunnstøtingen, men leverandøren skal nå analysere signalene som er sendt fra brua og ned til systemene i maskinrommet. Vi har også sendt inn rapport til Sjøfartsdirektoratet og andre myndigheter som skal varsles, sier Gaute Gangenes, regionsjef for ferjer i Norled.

Traff steinfylling

Ferja grunnstøtte på en steinfylling på siden av ferjestøa. Dermed ble det en mykere berøring enn om den hadde truffet helt fjell.

– Bildene tatt av dykker viser ikke skader på skroget. Det vi vet er at det er skader på ror og propell, men omfanget kjenner vi ikke til før vi har hatt ferja i dokk, sier Gangenes.

Ferja ble onsdag ettermiddag slept til Stavanger og skal i dokk ved GMC på Buøy i løpet av torsdag ettermiddag. Der vil den bli undersøkt grundig. Når den kan settes i trafikk igjen, er foreløpig uvisst.

Pål Christensen

Bytter reserveferje

Om lag fire timer etter grunnstøtingen ble reserveferje satt inn i sambandet. MF «Ropeid» har imidlertid lavere hastighet og kapasitet, noe som torsdag formiddag førte til at en avgang måtte kanselleres for å komme i rute igjen.

– Reservefartøyet vårt, MF «Stallovarre» har vært i dokk de siste dagene, dermed måtte vi sende inn reserveferje for reserveferja vår. Ropeid er liten og har mindre fart, men ble satt inn som en midlertidig løsning. Torsdag ettermiddag vil «Stallovarre» bli satt inn i ruta i stedet for Ropeid. Den kan holde høyere fart og har plass til flere biler, sier Gangenes.

Beklager overfor trafikantene

Han beklager overfor trafikanter som har blitt forsinket som følge av grunnstøtingen og kansellerte ferjeavganger.

– Folk reiser ikke for moro skyld, de skal rekke arbeid, skole og legebesøk. Da er det veldig beklagelig at folk ikke kommer frem tidsnok, sier Gangenes.

Når uhellet først var ute, er Gangenes godt fornøyd med at rederiet og de ansatte fulgte rutinene til punkt og prikke.

– Det er kjekt å observere at ting fungerer godt. Det ble gjort en god jobb av mannskapet på fartøyet og vi som satt i beredskapsrommet kontrollerte at alle de som skal varsles, ble varslet, sier Gangenes og fortsetter:

– Det viktigste når slike hendelser inntreffer er at ikke mennesker skades. Deretter er det viktig at vi ikke skader miljøet, samt at fartøyet ikke har vanninntrengning, sier Gangenes.

