Overvann skaper problemer på E39

Fredag formiddag er veien åpen ved Boknasundbrua, men det er redusert fremkommelighet noen kilometer lengre nord.

Ved 11-tiden melder Sør-Vest politidistrikt sin operasjonssentral at det er mye vann og steinmasser i veibanen på E39 mellom Kårstøveien og Tysværveien. Vegtrafikksentralen er varslet.

– Vi har folk på vei ut for å få fjernet det, sier Marianne Hove, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest, til Aftenbladet.

Det skal være redusert fremkommelighet på stedet, men veien er ikke stengt for trafikk.

Store byger på vei innover: Enkelte steder kan få opp mot 100 millimeter nedbør frem til søndag

Var stengt i over 3 timer

Tidligere på morgenen var E39 stengt for trafikk etter at store vannmasser gjorde det umulig å passere gjennom dumpa vest for Boknasundbrua.

– E39 har vært helt stengt siden rundt klokka 4. Da meldte brannvesenet fra til oss. Vi har hatt entreprenør på stedet og rundt klokka 05.30 fikk vi omdisponert slamsugere, sier Ken Ove Holm, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest til Aftenbladet tidlig fredag morgen.

De store vannmassene gjorde det også umulig å passere for brannmannskapene som skulle ut for å bistå huseiere som hadde fått vann i kjellerne sine.

Store vannmengder

Klokken 06.00 opplyser han at E39 fortsatt er stengt for trafikk. Det er i dumpa på vestsiden av Boknasundbrua overvannet skaper trøbbel.

– Det er voldsomme vannmengder. Vi har hatt slamsugere i arbeid en halvtime nå, men er også avhengig av at nedbøren avtar. Enn så lenge er det helt stengt for trafikk.

Klokken 07.30 melder Vegtrafikksentralen at veien igjen er åpen for trafikk. Det var da manuell dirigering på stedet.

– De holder på å renser noen sluk langs veien slik at vannet skal fjernes bedre om det kommer mer nedbør. Mens dette arbeidet pågår, er det manuell dirigering, sier trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen til Aftenbladet klokken 07.45.

Ved 9-tiden ble veien åpnet for fri ferdsel igjen ved Boknasundbrua.

Frykter flere oversvømte kjellere

Bokn brannvesen får bistand fra kommunen og brannvesenet i Haugesund for å tømme oversvømte kjellere for vann.

Ifølge vaktleder Christer Gilberg ved Haugaland og Sunnhordland 110-sentral har det vært mye regnvær i området den siste tiden.

– Noen har meldt om en halv meter med vann i kjelleren, mens andre har noe mindre. Vi frykter det blir enda flere meldinger når folk våkner, sier han til NTB natt til fredag.

Flomvarsel for Rogaland

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) varsler fare for flom i Rogaland lørdag og søndag på grunn av de store nedbørmengdene.

– Det er allerede høy vannføring mange steder som følge av regnvær den siste tiden, og mer nedbør gjennom helgen vil føre til ytterligere vannføringsøkning mange steder, melder flom- og jordskredvarslingen på Varsom.no.

Fylkesvei 511 på Karmøy var også stengt noen timer natt til fredag fordi flere trær hadde veltet og sperret veien. Der har det kommet 35,5 millimeter nedbør det siste døgnet. Mest nedbør ble det i Eik i Lund kommune, der har det kommet 40,7 millimeter regn i løpet av det siste døgnet.

