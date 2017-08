Det er forventet forsinkelse på 1–2 timer for turistbilferja «Eid» som skulle hatt avgang fra Lysebotn klokken 18. Ferja går mellom Forsand og Lauvvik.

Per A. Svanes i rederiet The Fjords sier til Aftenbladet at hjelp fra Forsand Elverk er på vei.

Strømmen har gått i hele bygda Flørli i Lysefjorden, som medfører at ferjelemmen ikke kan brukes.

Turistbilferja gikk fra Flørli rundt klokken 1915 og hadde en forsinket avgang fra Lysebotn klokken 2000 og gikk så ut Lysefjorden til Forsand og Lauvvik.