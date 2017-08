Det er forventet forsinkelse på 1–2 timer for turistbilferja «Eid» som skulle hatt avgang fra Lysebotn klokken 18. Ferja går mellom Forsand og Lauvvik.

Per A. Svanes i rederiet The Fjords sier til Aftenbladet at hjelp fra Forsand Elverk er på vei.

Strømmen har gått i hele bygda Flørli i Lysefjorden, som medfører at ferjelemmen ikke kan brukes.