17.42 rykket nødetatene ut til Jærvegen på Klepp etter at et kjøretøy havnet i autovernet. Ifølge operasjonssentralen kom bilføreren seg tilsynelatende uskadd ut av bilen.

Bilføreren blir fraktet til Klepp legevakt for kontroll, og politiet følger etter for et avhør av føreren.

En bergingsbil er på stedet for å taue vekk kjøretøyet.