Færre drept i sommertrafikken

Mens det i fjor var 26 personer som døde på veiene de første sommerukene, er det til nå 14 omkomne i juni og halve juli.

I Rogaland ble en person drept i trafikken i juni, mens det til nå i juli ikke er trafikkdrepte.

Sommermånedene mest utsatt

Juli er verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken.

– Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren, Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det kommer også fram at halvparten av ulykkene de nevnte ukene, er MC-ulykker. Disse involverer gjerne høy fart eller manglende synlighet.

Trafikkdrepte i Rogaland på sommeren de siste årene:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Juni 2 6 3 2 2 1 1 1 Juli 0 2 1 3 0 2 5 0* August 1 0 0 5 1 1 1 Sommer totalt 3 8 4 10 3 4 7 1* MC 1 2 2 1 0 0 0 Hele året 12 15 20 25 9 8 15

Vær varsom og ikke hast

– Kjører du MC, tilpass farten etter forholdene og forsøk å være bevisst på å være synlig i trafikken. Kjører du bil, husk at det er mange motorsykler i trafikken og vær ekstra oppmerksom, sier Ranes.

Hun understreker også viktigheten av å ta seg god nok tid.

– Det er ingenting som haster så mye at det er verdt å kjøre for fort og risikere både ditt eget og andres livs i trafikken. Vi vil at alle skal komme seg trygt fram i sommer, sier Ranes.

