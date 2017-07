15.52 - Brannvesenet rykker ut til trafikkulykke ved en rundkjøring på Tjelta i Sola kommune. Melding om røyk fra den ene bilen.

16.00 - Operasjonsleder Kjetil Føyen melder at ingen personer har kommet til skade, og at både ambulanse og brannvesenet kom raskt til stedet. Ulykken førte til mindre materielle skader og røyken er under kontroll. Ulykken førte til mindre trafikale problemer.