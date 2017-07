Onsdag blir Vågen Gladmat-stengt

Det melder Stavanger kommune på si nettside. Det vil vere stengt frå klokka 6 onsdag, men varetransport er tillatt mellom klokka 6 og 11.

Det er området Kongsgårdbakken og Strandkaien heilt til rundkøyrina ved konserthuset som skal stengast for ordinær biltrafikk. I tillegg er Skagenkaia allereie sommarstengt for biltrafikk.

Under sjølve Gladmat, 19.-22. juli, blir det sperra frå Kongsgårdbakken ut til rundkøyringa i Haakon VIIs gt ved Romsøegården.

Etter at Gladmat er over, vil det berre vere opna for trafikk i ei veke før ny stenging grunna veteranbåtfestivalen Fjordsteam, som er frå 3. til 6. august.