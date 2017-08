Det er motor.no som melder dette.

For Stavanger-regionen betyr det at de nåværende bomstasjonene vil beholde takstskiltene, mens de 16 nye bomstasjonene ikke vil ha skilt som viser takstene.

Avgjørelsen i Statens vegvesen blir sett på som et prøveprosjekt. Vegvesenets begrunnelse for å droppe takstskiltene at det kan være praktisk vanskelig å få plass til skiltene i et komplisert trafikkbilde.