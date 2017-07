Trafikkulykke på E39 ved Ualand

– Motorsyklisten er skadd, men ved bevissthet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Irene Ragnhildstveit, til Aftenbladet.

Det var rundt klokken 16.30 at politiet fikk melding om ulykken på E39 ved Hestadvatnet, rett nord for Ualand. E39 var i en liten periode stengt, men klokken 17.34 melder politiet at veien er åpen som normalt igjen.

Hun sier at det er snakk om en lett motorsykkel som tydeligvis har fått skrens og havnet i autovernet. Deretter har føreren blitt kastet over i motsatt kjørebane og to biler har kollidert som en følge av dette.