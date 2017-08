E39: Byhaugtunnelen blir periodestengt

– Vi skal byggje ny mellombels sykkel og gangbru over E39, før vi riv Myrveien bru i helgen. Det gjer at vi må stengje E39 i periodar, fortel byggjeleiar Per Ove Særheim i Statens vegvesen.

Byhaugtunnelen vil bli stengt frå onsdag 9. august klokka 21.00 til neste morgon 06.00, og på same tidspunkt natt til fredag. Frå fredag kveld 21.00 blir E39 stengt fram til måndag 14. august klokka 06.00.

– For bebuarar som bur vest for Myrveien bru har vi laget mellombels tilkomstveg via Vølstadveien, seier Særheim.

Signalanlegget i krysset Stokkaveien og Misjonsveien blir satt i «gul blink» når tunnelen er stengd.