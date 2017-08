Det er brannvesenet som melder om trafikkulykka klokken 1729, mandag.

Ifølge vitner skyldes ulykken at en syklist skulle krysse fotgjengerfeltet. Dette førte til at en bil måtte bråbremse for ikke å treffe syklisten. Bilen som kom som nummer to klarte imidlertid ikke å stoppe, og krasjet inn i den første bilen med to personer i.

De involverte er kjørt til legevakten for sjekk. Den kvinnelige føreren (19) av bil nummer to, fikk førerkortet beslaglagt.