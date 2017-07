Klokken 18.44 fikk politiet melding om et trafikkuhell på E39 ved avkjørselen til Åsen.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt forteller at kun en bil var involvert i hendelsen, og at føreren av bilen er sendt til SUS for undersøkelser. Det var kun en mann i bilen.

Det er foreløpig ingen mistanke om rus.

Det er litt kø på stedet. Trafikken omdirigeres.

Bergingsbil er på vei.