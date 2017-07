Politipatrulje under utrykning involvert i trafikkuhell

I 13-tiden torsdag meldte operasjonssentralen til Sør-Vest politidistrikt at en patrulje under utrykning til Rennesøy kom over et mindre trafikkuhell i Byfjordtunnelen. Uhellet førte ikke til personskade, men tunnelen måtte stenge en kort tid.

Flere timer senere opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm at politipatruljen også var involvert i sammenstøtet.

– En bil som kom kjørende mot politipatruljen måtte vike unna og kolliderte deretter med en lastebil, sier han til Aftenbladet.

I skademelding vil det derfor være tre parter, opplyser Løklingholm.