Britisk politi frigir navnene på tre av mennene bak London-terroren

Tirsdag kom også navnet på den tredje mannen bak terrorangrepet i hjertet av London. Politier mener at dette er en marokkansk-italiensk 22-åring med navnet Youssef Zaghba.

Ifølge politiet bodde han i Øst-London, og familien hans er orientert. Han var før angrepet ikke «en person av interesse» for hverken ordinært britisk politi eller overvåkingspoliti, opplyser Scotland Yard.

Italiensk avis: Ble stoppet på flyplass

Den italienske storavisen Corriere Della Sera melder imidlertid at han skal ha blitt stoppet 15. mars i fjor under et forsøk på å fly fra Bologna i Italia med enveisbillett til Istanbul og kun ryggsekk som bagasje. Han var ifølge avisen mistenkt for å være på vei til Syria. Avisen skriver at italienske myndigheter rapporterte videre at han var en potensiell fremmedkriger. Dette er ikke bekreftet av åpne, offisielle kilder og kan stå i motstrid til opplysningen fra britisk politi om at Zagbha ikke var på deres radar. Telefonen hans skal ved pågripelsen i fjor blant annet ha inneholdt noe religiøst materiale og en halshuggingsvideo.

Ble drept etter åtte minutter

Alle de tre gjerningsmennene ble drept av britisk politi etter at de drepte syv personer og skadet 48 andre på London Bridge og i Borough Market.

Terroristene ble drept åtte minutter etter at britisk politi ble varslet om angrepet.

Ifølge en pressemelding fra London-politiet var Khuram Shazad Butt (27) en britisk statsborger, men han var født i Pakistan. 30-åringen Rachid Redouane skal ha vært fra Marokko og Libya. Han skal også ha identifisert seg som 25 år gamle Rachid Elkhdar. Begge var bosatt i forstaden Barking, øst i London.

Politiet presiserer i pressemeldingen at de to formelt ikke er identifisert.

Christine Archibald blant de drepte i London-terroren: – Hun ville ikke hatt noen forståelse for ondskapen

Kobles til forbud islamistgruppe

Ifølge The Guardian var Butt gift og hadde to barn. Ett av barna var tre år, mens det andre ble født nylig. Flere britiske medier skriver at Butt i 2016 deltok i en TV-dokumentar som omhandler flere britiske jihadister.

Butt skal ha kommet fra Pakistan til Storbritannia som barn, da hans foreldre søkte asyl i landet, ifølge Sky News.

The Guardian skriver at terroristen var tilhenger av den forbudte islamistgruppen al-Muhajiroun – en organisasjon som skal ha drevet med terrorrekruttering.

27-åringen skal senest forrige måned ha forsøkt å overtale folk til ikke å stemme i torsdagens parlamentsvalg i Storbritannia.

Kjent for MI5

Terroristen omtales som Arsenal-fan. Under den falske selvmordsvesten han bar da han ble drept, hadde han nettopp på seg en Arsenal-trøye, ifølge avisen.

GABRIELE SCIOTTO / AFP

Politiet opplyser at Butt var kjent for politiet og MI5. De hadde imidlertid ikke noe informasjon om at han planlagde noe terrorangrep.

Norske Peter (41) bor noen hundre meter fra terroråstedet: Her går politiet til aksjon utenfor stuevinduet hans

500 terroretterforskninger i Storbritannia

Butts medsammensvorne, Rachid Redouane, var ikke kjent for politiet.

– Jeg vil be alle som har informasjon om disse mennene, deres bevegelser på dagene og timene før angrepet, og de som kjenner til steder de brukte å besøke, om å kontakte oss, sier Londons visepolitimester Mark Rowley.

Det går også frem av pressemeldingen at politiet nå har 500 terroretterforskninger, som involverer 3000 personer de mener er av interesse.

I tillegg til dette besitter britisk politi en liste av 20.000 personer som tidligere har vært knyttet til terroretterforskninger.

Holder kortene tett til brystet

Inntil mandag kveld har politiet holdt kortene tett til brystet om de som utførte angrepet.

Årsaken til dette er at de ønsket å kartlegge om terroristene handlet alene eller med andre, ifølge Sky News.

Britisk politi er sikre på at det ikke er var flere enn tre personer som utførte angrepet, men flere kan ha vært delaktige i planleggingen.

Politiet har blant annet etterforsket om de mistenkte har en kobling til Irland. Kilder som Sky News har vært i kontakt med opplyser at et irsk ID-kort ble funnet på Redouanes kropp.

30-åringen har ifølge TV-kanalen vært bosatt i Dublin i 18 måneder, fra 2014 til 2016. Han skal også ha hatt en skotsk kone.

Det tok åtte minutter fra gjerningsmennene angrep til politiet hadde skutt dem. Den raske reaksjonen var et resultat av en sterkt oppbygging av beredskapen.

«Dette er for Allah»

Terrorgruppen Den islamske stat hevdet sent søndag kveld at det er de som står bak angrepet.

Ifølge Sky News skal minst to av gjerningsmennene har ropt at «dette er for Allah» idet de knivstakk ofre.

Politiet gikk søndag til aksjon mot to adresser i samme forstad som de to navngitte terroristene var bosatt, i Barking.

Her ble 12 personer pågrepet. Mandag kveld meldte politiet at alle er løslatt.