En politibetjent skutt og drept i Paris

Gjerningsmannen ble selv drept i skyteepisoden, som skjedde ved paradegaten Champs-Élysées i den franske hovedstaden torsdag kveld. Politiet betegner foreløpig hendelsen som en «mulig terrorhandling».

Talsmann Pierre-Henry Brandet i det franske innenriksdepartementet sier gjerningsmannen stanset bilen sin ved siden av flere politifolk før han avfyrte skuddene. Han sier at vitneavhør så langt tyder på at bare én person sto bak.

– Dette er åpenbart dramatisk for politiet og dramatisk for nasjonen, sier Brandet.

Han understreker samtidig at det bare har vært én hendelse i Paris, og ikke flere, som under terrorangrepet i byen i 2015.

IS tar på seg ansvaret

Ekstremistgruppa IS tar via sin propagandakanal Amaq på seg på seg ansvaret for drapet.

–Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver det IS-tilknyttede nettstedet, som til stadighet brukes som talerør for gruppa.

Den antatte gjerningsmannen var kjent av sikkerhetspolitiet fra en tidligere terroretterforskning, opplyser kilder nær etterforskningen, ifølge Le Figaro.

Champs-Élysées stengt

Skytingen førte til panikk i gatene, og folk rømte ut fra Champs-Élysées og inn i sidegater. I etterkant er det et stort politioppbud i den franske hovedstaden og hele Champs-Élysées er stengt.

Åstedet for angrepet ligger i øvre del av den i underkant av to kilometer lange gaten, mellom metrostoppene Franklin-Roosevelt og Georges V.

Reuters meldte tidligere torsdag at en av de to sårede i angrepet var bekreftet død. Det ble senere tilbakevist.

Presidentvalget

Angrepet fant sted bare tre dager før den første valgomgangen i det franske presidentvalget. Flere av presidentkandidatene har uttrykt sin medfølelse på Twitter sent torsdag kveld.

– Vi hyller sikkerhetsstyrkene som gir sine liv for å forsvare våre, skriver Den konservative presidentkandidaten François Fillon på Twitter.

Det franske sosialistpartiets presidentkandidat Benôit Hamon gir sin fulle støtte til politiet i kampen mot terror.

– Mine tanker går til den drepte politimannen, og til hans sårede kollegaer. Full støtte til politiet i kampen mot terror, skriver Hamon på Twitter.

Trump kondolerer

USAs president Donald Trump sier angrepet i Paris ser ut til å være et terrorangrep.

– Hva kan man si? Det tar bare aldri slutt. Vi må være sterke, og vi må være årvåkne, sier Trump og kondolerer overfor Frankrike.

Også Italias statsminister Paolo Gentiloni har sendt sine kondolanser.

Frankrike er fortsatt i unntakstilstand etter en rekke terrorangrep.