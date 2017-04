– Minst fem personer døde i Stockholm

Klokka 16.15: En reporter fra Sveriges Radio sier at han har sett minst fem døde, og svensk politi bekrefter nå at minst tre mennesker ble drept og åtte skadd da en kapret lastebil kjørte rett inn i gågaten Drottninggatan.

Tidligere:

– Vi har også fått de opplysningene og har hørt om personskader, sier Towe Hägg ved Stockholmspolisen til Aftonbladet klokka 15.00.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 14.53.

En person skal ha ropt: «Advarsel, terrorangrep». Sjåføren, som skal ha vært alene i lastebilen, skal ifølge et vitne ha tatt på en finlandshette før han kjørte inn i folkemengde.

Ifølge vitner skal lastebilen først ha kjørt inn i folk, og deretter inn i Åhlens city.

– Da en lastebil kom, begynte folk å springe, sier Aftonbladets reporter.

Klokka 15.11 melder Aftonbladet at folk springer fra området.

– Det lukter røyk og er tåkete. Det begynte å brenne fra lastebilen og Åhléns city.

Vitner forteller at politiet dro våpen og at folk sprang i panikk.

Andreas Schyman /TT / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Drottninggatan Gågate i Stockholm sentrum, med mange butikker, puber og restauranter.

Begynner ved Norrström på Norrmalm og strekker seg 1,5 kilometer til krysset med Observatoriegatan nedenfor Observatoriehøyden i Stockholm.

Anlagt på 1600-tallet.

Drottninggatan er i dag stengt for biltrafikk og omgjort til gågate.

1. desember 2010 eksploderte en bombe i en bil som sto parkert på hjørnet av Drottninggatan og Olof Palmes gata. Mannen som sto bak sprengte seg i lufta bare noen hundre meter unna, i Bryggargatan. Kun gjerningsmannen ble drept. (Kilde: Wikipedia, NTB)

– Fem døde

– Fem mennesker skal ha mistet livet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i en gågate i Stockholm, melder Sveriges Radio klokka 15.48.

En reporter fra Sveriges Radio sier at han har sett minst fem døde. Andre øyenvitner forteller også om døde.

– Vi sto inne i en skobutikk og hørte noe støy, så begynte folk å skrike. Jeg kikket ut av butikken og så hen stor lastebil smelle inn i veggen, sier et vitne til avisen.

To personer ligger på gaten innenfor sperringene, opplyser avisens reporter på stedet.

Ubekreftede meldinger tyder på at tre personer er drept.

– Jeg gikk på hovedgaten da en stor lastebil kom ut av det blå. Jeg kunne ikke se noe som kjørte den, den virket helt uten kontroll. Jeg så minst to personer bli påkjørt, sier et vitne.

Klokka 15.24 melder også Sveriges Radio at tre personer er døde.

Svensk politi har bekreftet opplysningene om omkomne, men det meldes om flere skadde.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekrefter overfor Sveriges Radio at minst to er drept etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Stockholm, meldes det klokka 15.50.

Stockholm-politiet har så langt ikke opplyst hvor mange som er drept eller skadd.

– Gjerningsmann skyter

– Jeg gikk forbi og en lastebil kjørte inn i hjørnet på Åhlens City. Det ble kaos, politi kom direkte til stedet og folk ble evakuert. Jeg ser ikke så mye, men det virker som det ligger noen på bakken, sier Aftonbladets reporter Robin Bonehav.

– Tilbake! Det er en gjerningsmann som skyter der oppe, sier en politikvinne ifølge Aftonbladet.

– Folk sto og filmet helt til politiet beordret dem til å komme seg derifra, skriver avisen.

Politiet har oppfordret butikkansatte til å holde seg i butikkene og ikke gå ut, skriver Tidningarnas Telegrambyrå.

De melder også at all kollektivtrafikk er stoppet.

– Skremmende

NRK-journalist Pål Plassen var på Åhlens i Stockholm bare minutter før angrepet skjedde.

– Det er både skremmende og merkelig å få terroren så tett på, sier Plassen.

Journalisten fra Norgesglasset hadde akkurat forlatt butikken Åhlens i Drottninggatan da lastebilen kjørte rett inn i forretningen like før klokka 15.00. .

– Politiet sperrer nå av et stort område rundt butikken og har bedt folk i kontorbyggene rundt komme seg ut. Folk står og gråter, og det er mange redde ansikter, forteller en skjelven Plassen på telefon til NTB.

Politiet har ifølge Sveriges Radio bekreftet at minst tre mennesker er så langt bekreftet drept.

Det foreligger ingen opplysninger om lastebilsjåføren.

Christoffer Ung var og handlet på Åhléns city da lastebilen rammet bygningen.

– Jeg var på vei mot utgangen og så bare veggen komme mot oss. Folk snudde seg i panikk og sprang mot utgangene. Så var det bare å ta seg fra stedet så fort som mulig. Min første tanke var at det var en bombe som eksploderte, sier Ung.

– Da jeg kom ut av bygningen, så jeg flammer komme ut av bygningen, sier han.

– Forlat byen!

Politiet ber folk om å forlate Stockholm sentrum. Hele byens T-banenett er stengt av etter at en lastebil kjøret inn i en folkemengde i Drottninggatan.

Det melder Svenska Dagbladet.

– Skyter ved T-banen

Ifølge vitner er det løsnet skudd ved Fridhemsplans tunnelbana.

Politiet i Stockholm sier til SVT at de mistenker at det dreier seg om en terrorhandling.

En person er pågrepet i Klara Norra Kyrkogatan, melder avisas reporter Emma Bouvin. Det er uklart om pågripelsen har noen sammenheng med hendelsen der en lastebil kjørte inn i Åhléns city.

– En mann lå på bakken og hadde fem-seks politifolk rundt seg, sier reporteren.

– Terror

Statsminister Stefan Löfven sier at Sverige er blitt angrepet og at hendelsen i Stockholm etter alt å dømme er en terrorhandling.

- Jeg kommer nå til å dra tilbake til Stockholm, opplyser han på en pressekonferanse.

Kong Carl Gustaf uttaler at hele den svenske kongefamilien er forferdet over informasjonen om ettermiddagens hendelser i Stockholm.

– Bakgrunnen og omfanget av det inntrufne er ennå ikke kjent. Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier, uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.

En person tatt

Kilder Aftonbladet har vært i kontakt med forteller at en mann er tatt hånd om av politiet på Olof Palmes gata et lite stykke fra den lastebilen kjørte inn i Åhlens.

Det meldes klokka 15.58 om skuddveksling flere steder i Stockholm sentrum.

Svensk politi bekrefter at det har vært skuddveksling ved Fridhemsplan og det har også kommet meldinger om skyting på Drottninggatan. Én skal være pågrepet.

«Slipp alt og løp»

Ifølge Expressen pågår det fortsatt skuddveksling ved Fridhemsplan og ifølge avisens journalist advarer politiet folk på stedet med ordene «Slipp alt og løp».

Dagens Nyheter melder at en person er pågrepet ved Klara Norra Kyrkogatan.

– En mann lå på bakken og hadde fem-seks politifolk omkring seg, rapporterer DNs journalist på stedet.

Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.

Kriseinformasjon:

Her kan du finne mer informasjon om Stockholm-terroren:www.krisinformation.se