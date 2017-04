– Tre drept i israelsk angrep mot syrisk militærbase

Angrepet var rettet mot en militærleir nær Golanhøydene søndag morgen, opplyser en talsmann for den regimevennlige militsgruppen NDF i en uttalelse.

Han sier at tre militssoldater ble drept og to såret i angrepet mot leiren Al-Fawwar nær byen Quneitra sørvest i Syria. Også de libanesiske TV-kanalene Al-Mayadeen og Al-Midan melder om tre drepte og to sårede. Det er uklart om det dreide seg om et fly- eller granatangrep.

Den israelske hæren vil verken overfor Haaretz eller Jerusalem Post kommentere opplysningene. Den israelske hærens egen radiokanal siterer imidlertid arabiske medier på at angrepet fant sted søndag morgen.

Opplysningene om angrepet bekreftes av den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA bekrefter også angrepet, som byrået omtaler som «ødeleggende».

Den syriske regjeringen omtaler aller som kjemper mot regimet som terrorister, og anklager Israel for å støtte dem.

Også fredag angrep Israel militsstillinger på den syriske siden av Golanhøydene. Det var et gjengjeldelsesangrep for beskytning fra syrisk side av grensen, opplyste den israelske hæren fredag.

– Hæren tolererer ingen forsøk på å skade den israelske stats suverenitet og innbyggernes sikkerhet og holder det syriske regimet ansvarlig for hva som helst som skjer på vårt område, het det i en melding fra den israelske hæren fredag.

Det er svært sjelden at Israel offentlig bekrefter å ha utført angrep i Syria, og i de fleste tilfeller har det dreid seg om angrep rettet mot kolonner av kjøretøy som angivelig frakter våpen til Hizbollah. Israel skal også ha utført sporadiske gjengjeldelsesangrep etter å ha blitt rammet av raketter eller granatbeskytning som har endt opp på israelsk område.